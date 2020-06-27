نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تنفذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري

Time منذ 54 دقيقة
Views 1348
مصر تنفذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري

القاهرة (صدى):
كشف التليفزيون المصري، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات.

ويعد "المسماري" هو المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاه التابعة لتنظيم الفتح الإسلامى، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا.

وتورط عبد الرحيم المسماري في الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة
بالفيديو.. مواطن يروي تجربته في تربية النحل وكيف أصبح ووالده من كبار المربين بالباحة
Time منذ 50 ثانية Views 1022
إطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز بملابس المنزل رفقة زوجها
إطلالة جديدة لياسمين عبدالعزيز بملابس المنزل رفقة زوجها
Time منذ 15 دقيقة Views 1127
«حساب المواطن» يحذر من حذف الحسابات خلال الفترة الحالية
«حساب المواطن» يحذر من حذف الحسابات خلال الفترة الحالية
Time منذ 24 دقيقة Views 1269
وصفات مذهلة وغير مكلفة لنعومة الشعر بزيت الزيتون
وصفات مذهلة وغير مكلفة لنعومة الشعر بزيت الزيتون
Time منذ 38 دقيقة Views 1111
شاهد.. اندلاع حريق في مبنى عريق بسبب احتفالات جمهور ليفربول
شاهد.. اندلاع حريق في مبنى عريق بسبب احتفالات جمهور ليفربول
Time منذ 38 دقيقة Views 1330
الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات الطبية
الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات الطبية
Time منذ 46 دقيقة Views 1312
أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف التمور والخضار ورميها في عربة النفايات
أمانة المدينة ترد على فيديو إتلاف التمور والخضار ورميها في عربة النفايات
Time منذ 51 دقيقة Views 1320
مصر تنفذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري
مصر تنفذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري
Time منذ 54 دقيقة Views 1348
شاهد.. كشف هوية خطيب زين كرزون
شاهد.. كشف هوية خطيب زين كرزون
Time منذ 57 دقيقة Views 198
إعادة فتح التسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي لمن فاتهم الإختبار
إعادة فتح التسجيل لتأدية الاختبار التحصيلي لمن فاتهم الإختبار
Time منذ ساعة Views 1392