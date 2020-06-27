مصر تنفذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري

القاهرة (صدى):
كشف التليفزيون المصري، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات.
ويعد "المسماري" هو المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاه التابعة لتنظيم الفتح الإسلامى، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا.
وتورط عبد الرحيم المسماري في الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب جرائم قتل ضباط القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية.