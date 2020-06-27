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شركة نوماك توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1311
شركة نوماك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نوماك "NOMAC" ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف الشبكات (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، مدقق/ مراجع داخلي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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