شركة نوماك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نوماك "NOMAC" ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف الشبكات (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، مدقق/ مراجع داخلي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وأشارت إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .