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بالفيديو.. إلهام شاهين تكشف كواليس لقائها مع «الأسد»

Time منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. إلهام شاهين تكشف كواليس لقائها مع «الأسد»

القاهرة (صدى):
روت الفنانة المصرية إلهام شاهين تفاصيل لقائها مع الرئيس بشار السد وعدد من المسؤولين في سوريا أثناء عيد الفنانين برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي .

وقالت "شاهين " في لقائها ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة "صدى البلد " ان الإستقبال في سوريا كان اكثر من رائع وانه تم منحهما شهادة من نقابة الفنانين السوريين وكأنهما ينتميان لها .

وتحذثت عن لقائها مع "الأسد " الذي استمر لمدة ساعة روى لها ما يتعرض له الشعب السوري من عمليات إرهابية وكيف يتم اختطاف الفتيات والشباب على حدود سوريا مع تركيا واستخدامهم ككقطع غيار بسبب تجارة الأعضاء البشرية في تركيا .

كما تحدثت عن وحدة الشعبين المصري والسورى حتى وإن حدث انفصال سياسي بعد عهدالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر .

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