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الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات الطبية

Time منذ 45 دقيقة
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الضمان الصحي يطلق الحزمة الأولى من البروتوكولات الطبية

الرياض (صدى):
أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني الحزمة الأولى من الأدلة الإكلينيكية التي تعد باكورة مخرجات إتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وتغطي 35% من الأمراض ومن أهمها أمراض السكري و الضغط والكوليسترول .

جاء ذلك على هامش توقيع ملحقٍ بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، والتي كفلت للمجلس أن يكون أول الرعاة الرسميين لمختلف الأنشطة العلمية للجمعية التي تساعد في بناء الكفاءات المطلوبة لنقل المنظومة الصحية إلى مرحلة توفير خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة وبما يتفق مع ضمان الاستقلالية العلمية لهذه الأنشطة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي : "إن الملحق الذي جرى التوقيع عليه بالأمس يهدف إلى الإستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة لدى الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كما أناط بها مهمة العمل على إعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية، التي تصب في المقام الأول في تطوير و تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

وأوضح أن البروتوكولات الطبية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لدى مقدمي الخدمة و ضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات التأمين الصحي وتحسين تجربة المرضى من المؤمن لهم, إضافة إلى خفض فجوة التباين في الأداء الطبي والوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الصحية.

وأشار الغامدي إلى أن الحزمة الثانية من الأدلة الإكلينيكية سيتم الإنتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري و ستغطي 25% من الأمراض، تليها الحزمة الثالثة بنهاية الربع الرابع لتغطي 15% من الأمراض، مشيرًا إلى أنّ مذكرة التفاهم بملحقها ستعزز الهدف الاستراتيجي للمجلس من خلال تبني ونشر مفهوم الخدمة الطبية ذات القيمة والجودة (VBHC) بالعمل مع جميع الشركاء من مزودي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي، والهيئات العلمية، بالإضافة للمسؤولية الاجتماعية.

وبين أن الاتفاقية تتضمن خطة عمل لدعم الجمعية في مجال إصدار الأدلة الإكلينيكية الإرشادية Clinical Guidelines التي ستحسن من سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وقعا مذكرة للتفاهم في أطار المشاركة المجتمعية على هامش مؤتمر طب الأسرة والمجتمع 2019، ووقع الإتفاقية عن بعد كل من أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي ورئيس مكتب الشرقية للجمعية السعودية لطب الأسرة و المجتمع الدكتور هادي العنزي.

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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