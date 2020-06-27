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موقف كارلوس إدواردو من نادي الهلال

Time منذ 14 دقيقة
Views 1252
موقف كارلوس إدواردو من نادي الهلال

ماجد محمد (صدى):
أوضح مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال، اليوم السبت، موقف اللاعب من الاستمرار مع ناديه؛ حيث ينتهي عقده بشكل نهائي، الثلاثاء المقبل.

وصرح وكيل إدواردو: " إدواردو لديه رغبة كبيرة بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، والأولوية ستكون لناديه الهلال، لكن حتى الآن لم يتقرر أي شيء سواء ببقائه أو رحيله وننتظر ما سيحدث مع ناديه قبل أن يتخذ قراره النهائي " .

وأكد أن الهلال لم يتحدث معه بشأن تجديد عقد إدواردو لسنة إضافية، مضيفًا: " كل شيء وارد مستقبلا، حاليا ننتظر تقديم الهلال عرضه لنا أولا، وما هو العرض؟ سواء حتى نهاية الموسم أو لموسم أو أكثر من ذلك، قبل الالتفات للعروض الأخرى " .

وأشار إلى وجود عروض عدة واهتمامات من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع اللاعب، لكنه يرفض الحديث أو الكشف عن أسماء تلك الأندية في الوقت الراهن، وأنه غير مصرح له بتسميتها، كما رفض الحديث عن صحة وجود مفاوضات مع الأهلي الذي تردد اسمه في الآونة الأخيرة كأحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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