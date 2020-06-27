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13% من مصابي الفيروس في المملكة لم تظهر عليهم أعراض

Time منذ 54 دقيقة
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13% من مصابي الفيروس في المملكة لم تظهر عليهم أعراض

الرياض (صدى):
أفادت أجراها مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي «سيادة» بجامعة أم القرى، أن 13% من مصابي الفيروس المستجد لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، بينما وصلت نسبة الحالات التي ظهرت عليها الأعراض إلى 87% من إجمالي العينة المستهدفة.

ومن جانبه، أوضح المشرف على مركز «سيادة»، الدكتور عيسى العنزي، إن أعلى 10 أعراض للمصابين شملت الإصابة بالحمى بواقع 59%، ثم حالات الصداع 43%، وسجلت الإصابة بفقدان حاسة الشم 39% منهم، فيما بلغت نسبة فقد حاسة التذوق 31% من إجمالي العينة.

وقال "العنزي" أن الأعراض تضمنت أيضًا الإرهاق 29%، ثم السعال بنسبة 26%، وجاء التهاب الحلق بواقع 18%، وشكلت حالات ضيق التنفس 14%، بينما 12% من الحالات شعروا بإسهال، و10% سيلان في الأنف.

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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