13% من مصابي الفيروس في المملكة لم تظهر عليهم أعراض

الرياض (صدى):
أفادت أجراها مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي «سيادة» بجامعة أم القرى، أن 13% من مصابي الفيروس المستجد لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، بينما وصلت نسبة الحالات التي ظهرت عليها الأعراض إلى 87% من إجمالي العينة المستهدفة.
ومن جانبه، أوضح المشرف على مركز «سيادة»، الدكتور عيسى العنزي، إن أعلى 10 أعراض للمصابين شملت الإصابة بالحمى بواقع 59%، ثم حالات الصداع 43%، وسجلت الإصابة بفقدان حاسة الشم 39% منهم، فيما بلغت نسبة فقد حاسة التذوق 31% من إجمالي العينة.
وقال "العنزي" أن الأعراض تضمنت أيضًا الإرهاق 29%، ثم السعال بنسبة 26%، وجاء التهاب الحلق بواقع 18%، وشكلت حالات ضيق التنفس 14%، بينما 12% من الحالات شعروا بإسهال، و10% سيلان في الأنف.