الحصيني: اليوم يشهد موجة حر ثالثة والعظمى تصل لـ 47 درجة

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، موجة حر ثالثة - متوسطة القوة - منذ دخول فصل الصيف هذا العام على معظم مناطق المملكة.
وأوضح الحصيني أنه من المتوقع أن تكون موجة الحر أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام قائلا: " درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح من40 إلى 47 " .
وأضاف:" يستثنى من ذلك مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان، متوقع الحرارة العظمى تتراوح من "25" ل"34" درجة مئوية " .
وأشار إلى أنه متوقع هطول أمطار على مرتفعات عسير وجازان واليمن وعمان.