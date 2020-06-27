نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الحصيني: اليوم يشهد موجة حر ثالثة والعظمى تصل لـ 47 درجة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1260
الحصيني: اليوم يشهد موجة حر ثالثة والعظمى تصل لـ 47 درجة

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، موجة حر ثالثة - متوسطة القوة - منذ دخول فصل الصيف هذا العام على معظم مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع أن تكون موجة الحر أعلى من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام قائلا: " درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح من40 إلى 47 " .

وأضاف:" يستثنى من ذلك مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان، متوقع الحرارة العظمى تتراوح من "25" ل"34" درجة مئوية " .

وأشار إلى أنه متوقع هطول أمطار على مرتفعات عسير وجازان واليمن وعمان.

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

أخر الأخبار

الحصيني: اليوم يشهد موجة حر ثالثة والعظمى تصل لـ 47 درجة
الحصيني: اليوم يشهد موجة حر ثالثة والعظمى تصل لـ 47 درجة
Time منذ 21 دقيقة Views 1260
الإمارات تعلن تعافي أكثر من 2000 مريض كورونا بالخلايا الجذعية
الإمارات تعلن تعافي أكثر من 2000 مريض كورونا بالخلايا الجذعية
Time منذ 49 دقيقة Views 1374
انتحار مشهورة " تيك توك " في مقتبل العمر
انتحار مشهورة " تيك توك " في مقتبل العمر
Time منذ ساعة Views 188
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
Time منذ ساعة Views 1445
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعتين Views 1528
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
Time منذ ساعتين Views 298
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
Time منذ ساعتين Views 1590
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
Time منذ 3 ساعات Views 1656
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
Time منذ 3 ساعات Views 1614
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
Time منذ 4 ساعات Views 1234