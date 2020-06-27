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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و رياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، نجران ، الرياض ) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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