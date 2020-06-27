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حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "

Time منذ 3 ساعات
Views 1654
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "

أنقرة (صدى):
أُطلقت حملة ساخرة واسعة، بعد أنباء فقدان تركيا لاثنين من غواصاتها بينما كانا يبحران في البحر المتوسط في طريقهما إلى ليبيا، حيث فُقد الاتصال بهما ولم يتم العثور عليهما.

وتصدر وسم " أردوغان أبو غواصة تايهة " قائمة الأكثر تداولا بموقع " توتير " ،في حين لم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة.

وعلق المحلل السياسي خالد الزعتر على الخبر قائلا: " دولة مثل تركيا غير قادرة على التواصل مع غواصتين تابعين لها في سواحل ليبيا ، كيف لها أن تهدد او تتجرأ على الحديث عن دولة مثل مصر الأقوى عربياً والتاسع عالمياً " .

وتابع: " فقدان تركيا القدرة على التواصل مع غواصات تابعة لها على سواحل ليبيا، يعكس قدرة الجيش الوطني الليبي على التأثير وتعطيل التقنية العسكرية التركية وهو مايعكس المأزق العسكري الذي تعيشه أنقرة " .

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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