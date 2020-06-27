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تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا

Time منذ 14 ساعة
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تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا

بغداد (صدى):
أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، بيانًا بشأن الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية بشأن إصابة الفنان العراقي الشهير سعدون جابر، بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.

ونفى البيان صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابة سعدون جابر بكورونا، مؤكدًا أن ما أثار الشائعة صفحات وهمية سيتم التحقق من مالكيها.

وأوضح البيان أن نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، أنه أجرى اتصالًا بالفنان سعدون جابر للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله.

وشدد نقيب الفنانين العراقيين على أنه سيكون هناك رد رادع لكل من يتسبب بنشر هذه الشائعات وسيتم التحقق من مالكي هذه الصفحات ومقاضاتهم.

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