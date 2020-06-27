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السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "

Time منذ 28 دقيقة
Views 1305
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "

برلين (صدى):
أصدرت محكمة في داسلدورف، أمس الجمعة، حكما بالسجن 8 سنوات على ألمانية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي متّهمة بالتخطيط لشنّ هجوم بيولوجي غير مسبوق في البلاد بواسطة سمّ الريسين.

وسبق وحُكم على زوج المتهمة وهو تونسي الجنسية يدعى " سيف الله "، قبل ثلاثة أشهر بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية ذاتها.

واعتقل الزوجان في يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد.

ووفقاً لحكم الإدانة فإنّ الزوجين اللذين بايعا تنظيم داعش لكنّهما لم يتمكّنا من الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، تعهّدا في 2017 تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ناكل في بيوتنا أحسن لنا هذي الفقاعات السخيفه .
. راعــي الـددســـن .
تمام إللي مايسمع كلام الأصحاب يجيه الموت راكب دباب.
. راعــي الـددســـن .
الله يرجعها لِأهلها إن شــاء الله .
. راعــي الـددســـن .
الشرهه على إللي صدقوا إن هذا العبنده من أبناء الطبقة المخملية .
. راعــي الـددســـن .
يا مرني عند الغروب . . آقول تلايـط بس وإبلع العافيه .

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