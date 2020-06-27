السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "

برلين (صدى):
أصدرت محكمة في داسلدورف، أمس الجمعة، حكما بالسجن 8 سنوات على ألمانية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي متّهمة بالتخطيط لشنّ هجوم بيولوجي غير مسبوق في البلاد بواسطة سمّ الريسين.
وسبق وحُكم على زوج المتهمة وهو تونسي الجنسية يدعى " سيف الله "، قبل ثلاثة أشهر بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية ذاتها.
واعتقل الزوجان في يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد.
ووفقاً لحكم الإدانة فإنّ الزوجين اللذين بايعا تنظيم داعش لكنّهما لم يتمكّنا من الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، تعهّدا في 2017 تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.