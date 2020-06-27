قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات

أبوظبي (صدى):
أعلنت شرطة دبي الخميس الماضي، إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، من بينهم نجم التواصل الشهير ريمون الرونوا عباس المعروف بـ " هاشبابي ".
واستطاع هاشبابي اصطياد ضحاياه من مختلف دول العالم، عن طريق صوره بالسيارات الفارهة والأحذية والملابس من أرقى الماركات، لإيهامهم بأنه من أبناء الطبقة المخملية.
وتمكن هاشبابي من الاحتيال على متابعيه واختراق حساباتهم والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم احتيال إلكتروني.
وتمكن فريق المباحث في دبي من متابعة جميع أفراد العصابة وتحقق من أعمالهم الإجرامية المُتمثلة في إنشاء صفحات مُقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهما ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة.