نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات

Time منذ 4 ساعات
Views 424
Comment 2
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات

أبوظبي (صدى):
أعلنت شرطة دبي الخميس الماضي، إلقاء القبض على عصابة مختصة في غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، من بينهم نجم التواصل الشهير ريمون الرونوا عباس المعروف بـ " هاشبابي ".

واستطاع هاشبابي اصطياد ضحاياه من مختلف دول العالم، عن طريق صوره بالسيارات الفارهة والأحذية والملابس من أرقى الماركات، لإيهامهم بأنه من أبناء الطبقة المخملية.

وتمكن هاشبابي من الاحتيال على متابعيه واختراق حساباتهم والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم احتيال إلكتروني.

وتمكن فريق المباحث في دبي من متابعة جميع أفراد العصابة وتحقق من أعمالهم الإجرامية المُتمثلة في إنشاء صفحات مُقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهما ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية الخاصة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

أخر الأخبار

مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
مسعف أمريكي يكشف سوابق شقيق أمير قطر مع المخدرات
Time منذ 15 دقيقة Views 1211
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1338
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
نهاية مأساوية لرجل اغتصب ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا
Time منذ ساعة Views 181
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
مصر تستعد لطرح عقار لمرضي كورونا بالأسواق
Time منذ ساعة Views 1438
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
حملة ساخرة بعد فقدان غواصتين تركيتين: " أردوغان أبو غواصة تايهة "
Time منذ ساعة Views 1479
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
بالصور..لحظة وصول مدرب الشباب إلى الرياض
Time منذ ساعتين Views 1462
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
تفاصيل إصابة الفنان العراقي سعدون جابر بفيروس كورونا
Time منذ ساعتين Views 1204
إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح بمحايل للتحقيق
إحالة عريس ومسؤول قاعة أفراح بمحايل للتحقيق
Time منذ ساعتين Views 1593
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "
السجن 8 سنوات لألمانية داعشية خططت لهجوم بيولوجي بسمّ " الريسين "
Time منذ 3 ساعات Views 1675
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات
قصة " هاشبابي " الذي خدع ضحاياه بثراءه الفاحش للنصب عليهم بالإمارات
Time منذ 4 ساعات Views 424