نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إثيوبيا توافق على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة

Time منذ ساعتين
Views 1534
إثيوبيا توافق على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة

وكالات (صدى):
كشفت وكالة الأنباء السودانية، مساء يوم أمس الجمعة، إن إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء خزان "سد النهضة" دون التوصل لاتفاق.

وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن على مصر وإثيوبيا ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية "سد النهضة".

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك جاء خلال انعقاد قمة افتراضية عن "سد النهضة" بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، ومشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

وأكد حمدوك أنه يؤمن بشعار "الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية" وأن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، لافتًا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
احسنتي ياجعل ايامكم ولياليكم تعود وترجع
مرني عند الغروب
كما تدين تدان والايام دول يوم تصيد صغار الحيوانات الاخري واليوم الحيوانات الاخري تصيد صغارك والزعل مرفوض هذه شريعة الغاب
مرني عند الغروب
ياكرهي لهذا الحيوان واللي يربيه واحس ان اللي يربيه حيوان مثله ومن نفس فصيلته ( راي شخصي) واحسن شي ما قامت به استراليا باعدام 200 الف جمل وودي كان اخذوا اللي هنا معاهم
مرني عندالغروب
بالعافيه ياعسل اهم شي انس مرتاحه ومبسوطه ولا يهمك احد
مرني عند الغروب
وع وع وع حامت تسبدي واستفرغت ولاهان القراء

أخر الأخبار

وجه فتاة يتحول إلى " مربع " بسبب عملية تجميل
وجه فتاة يتحول إلى " مربع " بسبب عملية تجميل
Time منذ 15 دقيقة Views 72
بالصور..تركي آل الشيخ يظهر مهاراته في السباحة
بالصور..تركي آل الشيخ يظهر مهاراته في السباحة
Time منذ 54 دقيقة Views 1438
غموض في اختفاء فتاة ببريدة منذ أسبوعين
غموض في اختفاء فتاة ببريدة منذ أسبوعين
Time منذ ساعة Views 1452
عبدالعزيز المريسل : عبدالفتاح عسيري الباب بينه وبين الأهلي اغلق تماما
عبدالعزيز المريسل : عبدالفتاح عسيري الباب بينه وبين الأهلي اغلق تماما
Time منذ ساعة Views 204
محمد الذايدي : ليس بغريب المبلغ الذي طلبه عبدالفتاح عسيري
محمد الذايدي : ليس بغريب المبلغ الذي طلبه عبدالفتاح عسيري
Time منذ ساعة Views 232
" التعادل " يُنجي إشبيلية من الهزيمة أمام بلد الوليد
" التعادل " يُنجي إشبيلية من الهزيمة أمام بلد الوليد
Time منذ ساعة Views 1453
بالصور.." الجلوس في فقاعة " لتطبيق التباعد الاجتماعي بالمطاعم
بالصور.." الجلوس في فقاعة " لتطبيق التباعد الاجتماعي بالمطاعم
Time منذ ساعة Views 224
عبدالعزيز المريسل : اذا الأندية ما تسوي رقابة ذاتية على نفسها هذه مصيبة
عبدالعزيز المريسل : اذا الأندية ما تسوي رقابة ذاتية على نفسها هذه مصيبة
Time منذ ساعة Views 278
حسن عبد القادر : كانت هناك خديعة للاعب جانيني في عقده
حسن عبد القادر : كانت هناك خديعة للاعب جانيني في عقده
Time منذ ساعة Views 217
عبدالكريم الحمد : الاتحاد السعودي لكرة القدم يلزم الأندية بأن تقدم تقرير يومي
عبدالكريم الحمد : الاتحاد السعودي لكرة القدم يلزم الأندية بأن تقدم تقرير يومي
Time منذ ساعة Views 219