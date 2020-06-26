إثيوبيا توافق على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة

وكالات (صدى):
كشفت وكالة الأنباء السودانية، مساء يوم أمس الجمعة، إن إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء خزان "سد النهضة" دون التوصل لاتفاق.
وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن على مصر وإثيوبيا ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية "سد النهضة".
ومن الجدير بالذكر، أن ذلك جاء خلال انعقاد قمة افتراضية عن "سد النهضة" بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، ومشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
وأكد حمدوك أنه يؤمن بشعار "الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية" وأن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، لافتًا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.