رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على اجتماع الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اجتماع الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، حول سد النهضة حيث وصفه بأنه "مثمر".
وقال آبي أحمد: " مباحثات مثمرة حول حل أفريقي لموضوع سد النهضة بين مكتب الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي وإثيوبيا والسودان ومصر "؛ مضيفًا: "كل التقدير للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا لدوره في تسهيل تلك المباحثات رفيعة المستوى وذات الأهمية على مستوى القارة".
وكانت إثيوبيا، قد استمرت في تعنتها واستفزازاتها بشأن سد النهضة، حيث قال وزير خارجيتها، جيدو أندارجاشيو، إنهم مستعدون للبدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.