شاهد.. استشاري صدرية: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح

علي القحطاني (صدى):
أوضح الدكتور سامي اليامي، استشاري الباطنة والصدرية والتليف الرئوي بوزارة الحرس الوطني، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن يتلاشى الفيروس المستجد قبل أن يتم اكتشاف لقاح.
وقال استشاري الباطنة، خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" أن الموجة الثانية المتوقعة لن تكون بالشدة نفسها، ومتوقعًا أن يكون انتهاء الجائحة لدينا تقريبًا مع موسم الحج، مشددًا على أهمية التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة لتقليل الإصابات بالفيروس.
وأشار "اليامي" إلى أن 80٪ من الحالات لا تحتاج إلى الرعاية الصحية، وإنما عزل أنفسهم في منازلهم؛ مضيفًا: " إن فيروس كورونا إلى تلاشٍ قريبًا -إن شاء الله- بالتزامنا بالإجراءات الوقائية بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. وأتوقع في المستقبل القريب حصول انخفاض وتراجع في أعداد الإصابات والحالات التي تصل إلى المستشفيات" .
وتابع:" كما سبقتنا بعض الدول في انتهاء الجائحة لديها قريبًا -إن شاء الله- وتوقعي الشخصي أن يكون ذلك مع الحج "؛ مستطردًا:" أتوقع -إن شاء الله- ألا نحتاج إلى لقاحات لهذا الفيروس، وسيتلاشى من نفسه كما تلاشت غيره من الفيروسات المشابهة، ولو حصلت موجة ثانية للفيروس في موسم الشتاء المقبل فلن تكون بالشدة نفسها، وسيكون الجميع مستعدين لها".