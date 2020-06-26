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فيسبوك تتخذ إجراءًا جديدًا لحجب المحتوى الذي يحض على الكراهية

Time منذ 46 دقيقة
Views 1377
فيسبوك تتخذ إجراءًا جديدًا لحجب المحتوى الذي يحض على الكراهية

وكالات (صدى):
أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، عن توسعها في حجب المحتوى الذي يحض على الكراهية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، إن فيسبوك ستضع علامة على المحتوى الإخباري الذي ينتهك القواعد دون حذفه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك حرام عـلاه والله .😡.
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .راح المـــندي .🐏😂😂. . إلا يا صدى وين إخواني وأخواتي المعلقين .❓.
. راعــي الـددســـن .
لا سمراء ولا شقراء راح زمانك يا بدراء تحجبي وإذكري الله .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــتاز .👍. إمتى راح يجينا . . إلا يا صدى وين إخواني وأخواتي المعلقين .❓. . عساهــم بِخــير . تعـبت وأنا أعلـق بدونــهم .😓.
. راعــي الـددســـن .
ترى أبو زغود مختفي خايف من كـرونا .

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