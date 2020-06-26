تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
فيسبوك تتخذ إجراءًا جديدًا لحجب المحتوى الذي يحض على الكراهية
منذ 46 دقيقة
1377
وكالات (صدى):
أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، عن توسعها في حجب المحتوى الذي يحض على الكراهية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، إن فيسبوك ستضع علامة على المحتوى الإخباري الذي ينتهك القواعد دون حذفه.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
أبك أبك أبك حرام عـلاه والله .😡.
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .راح المـــندي .🐏😂😂. . إلا يا صدى وين إخواني وأخواتي المعلقين .❓.
. راعــي الـددســـن .
لا سمراء ولا شقراء راح زمانك يا بدراء تحجبي وإذكري الله .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــتاز .👍. إمتى راح يجينا . . إلا يا صدى وين إخواني وأخواتي المعلقين .❓. . عساهــم بِخــير . تعـبت وأنا أعلـق بدونــهم .😓.
. راعــي الـددســـن .
ترى أبو زغود مختفي خايف من كـرونا .
أخر الأخبار
شاهد.. استشاري صدرية: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح
منذ 6 دقائق
1153
تحذيرات من مواد تجميلية سامة رغم كونها طبيعية
منذ 16 دقيقة
1253
رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على اجتماع الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة
منذ 34 دقيقة
1387
فيسبوك تتخذ إجراءًا جديدًا لحجب المحتوى الذي يحض على الكراهية
منذ 46 دقيقة
1377
صورني وانا ما ادري
منذ 54 دقيقة
198
يامن شراله من حلاله عله
منذ 57 دقيقة
191
بدرية أحمد : ابغى اصير سمراء
منذ 57 دقيقة
161
فتاة تأكل الحجر
منذ 58 دقيقة
136
المطلق: الذنوب أقذار
منذ 59 دقيقة
1362
مواطن يوثق حادثة غريبة امامه
منذ 59 دقيقة
189