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شجار ولكمات وإسقاط على الأرض بين سيدتين في متجر (فيديو)

Time منذ 8 ساعات
Views 479
شجار ولكمات وإسقاط على الأرض بين سيدتين في متجر (فيديو)

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة بين امرأة سمراء البشرة وأخرى بيضاء داخل أحد المتاجر بولاية كاليفورينا الأمريكية.

واتهمت السيدة السمراء، الأخرى بتوجيه كلام عنصري لها وقذفتها بشيء اصطدم بوجه السيدة البيضاء، وقالت لها “ إذا كنت تجرؤين أعيدي الكلمة مجدداً لتتلقي وعيدك مني ”.

وبالفعل قالت السيدة البيضاء Nigger أي "زنجي" ، لتنقض عليها السمراء وتلكمها عدة لكمات وأسقطتها أرضًا وانتهى المشهد بالسيدة البيضاء على الأرض والأخرى تخرج من المتجر.

وبدأت الشرطة في التحقيق بالواقعة، بعد تقديم السيدة البيضاء بلاغًا ضد الأخرى.

 

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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