شجار ولكمات وإسقاط على الأرض بين سيدتين في متجر (فيديو)

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة بين امرأة سمراء البشرة وأخرى بيضاء داخل أحد المتاجر بولاية كاليفورينا الأمريكية.
واتهمت السيدة السمراء، الأخرى بتوجيه كلام عنصري لها وقذفتها بشيء اصطدم بوجه السيدة البيضاء، وقالت لها “ إذا كنت تجرؤين أعيدي الكلمة مجدداً لتتلقي وعيدك مني ”.
وبالفعل قالت السيدة البيضاء Nigger أي "زنجي" ، لتنقض عليها السمراء وتلكمها عدة لكمات وأسقطتها أرضًا وانتهى المشهد بالسيدة البيضاء على الأرض والأخرى تخرج من المتجر.
وبدأت الشرطة في التحقيق بالواقعة، بعد تقديم السيدة البيضاء بلاغًا ضد الأخرى.