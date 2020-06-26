نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة تعدد الأفعال الجرمية الخاصة بالمخدرات

Time منذ ساعة
Views 1353
النيابة العامة تعدد الأفعال الجرمية الخاصة بالمخدرات

نايف السالم (صدى):
أكدت النيابة العامة، أن تعاطي المخدرات واستعمالها يفتك بالصحة ويشتت الأسرة ويهدر المال ويخل بحسن سير منظومة الأمن ويوقف نماء المجتمعات وازدهارها.

وأوضحت عددًا من الأفعال الجرمية طبقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وموجبة للعقوبة المقررة بشأنها :

- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.

- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعأكل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.

- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.

- غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

- المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1،2،3،4،5 من هذه المادة .

- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1،2،3،4،5،6 من هذه المادة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ههههههههههه .راح المـــندي .🐏😂😂. . إلا يا صدى وين إخواني وأخواتي المعلقين .❓.
. راعــي الـددســـن .
لا سمراء ولا شقراء راح زمانك يا بدراء تحجبي وإذكري الله .
. راعــي الـددســـن .
مِنـــــتاز .👍. إمتى راح يجينا . . إلا يا صدى وين إخواني وأخواتي المعلقين .❓. . عساهــم بِخــير . تعـبت وأنا أعلـق بدونــهم .😓.
. راعــي الـددســـن .
ترى أبو زغود مختفي خايف من كـرونا .
. راعــي الـددســـن .
مالهم إلا غرامة ال١٠٠٠٠ريال لِكِل واحد مِنهم .

أخر الأخبار

شاهد.. استشاري صدرية: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح
شاهد.. استشاري صدرية: كورونا سيختفي قبل اكتشاف اللقاح
Time منذ 5 دقائق Views 1140
تحذيرات من مواد تجميلية سامة رغم كونها طبيعية
تحذيرات من مواد تجميلية سامة رغم كونها طبيعية
Time منذ 15 دقيقة Views 1244
رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على اجتماع الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة
رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على اجتماع الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة
Time منذ 34 دقيقة Views 1377
فيسبوك تتخذ إجراءًا جديدًا لحجب المحتوى الذي يحض على الكراهية
فيسبوك تتخذ إجراءًا جديدًا لحجب المحتوى الذي يحض على الكراهية
Time منذ 45 دقيقة Views 1368
صورني وانا ما ادري
صورني وانا ما ادري
Time منذ 54 دقيقة Views 198
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
Time منذ 56 دقيقة Views 191
بدرية أحمد : ابغى اصير سمراء
بدرية أحمد : ابغى اصير سمراء
Time منذ 57 دقيقة Views 161
فتاة تأكل الحجر
فتاة تأكل الحجر
Time منذ 57 دقيقة Views 136
المطلق: الذنوب أقذار
المطلق: الذنوب أقذار
Time منذ 58 دقيقة Views 1352
مواطن يوثق حادثة غريبة امامه
مواطن يوثق حادثة غريبة امامه
Time منذ 58 دقيقة Views 182