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شاهد.. قناع أثري نادر لطفلة من القرن الأول الميلادي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1202
شاهد.. قناع أثري نادر لطفلة من القرن الأول الميلادي

علي القحطاني (صدى):
كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الجمعة، عن مقطع فيديو يظهر قطعة أثرية من قرية "ثاج" في المنطقة الشرقية "قناع أميرة ثاج"، لافتًا إلى أن الرحلة لاكتشاف كنوز المملكة الثقافية مستمرة.

وأوضح الفيديو القناع الأثري الذي يعود لطفلة عاشت في القرن الأول الميلادي وصنع من الذهب، حيث اكتشفه علماء آثار سعوديون عام 1998م في حجرة جنائزية، مع قطع أخرى.

وفي السياق نفسه، يرجع المدفن حيث وجد القناع إلى الحقبة الهلنستية عندما كانت شبه الجزيرة متصلة بالعالم المتوسطي عبر كبرى الطرق التجارية.

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. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . وين الرِفق بالحيوان .
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دامه ممثل إباحي شهير ليه يغتصب .❓.
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الله يشافيه ويعافيه مما أصابه .
. راعــي الـددســـن .
البنت تَبي السَــتِر الله يوفقها بزوج يسترها .

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