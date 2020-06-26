بالفيديو.. المورقي: الحرب القادمة ستكون حرب إلكترونية

حمود العنزي (صدى):
أكد الدكتور سلطان المورقي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للدفاعات الإلكترونية، أن الحرب الإلكترونية هي إمكانية التحكم والسيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي.
وأضاف خلال برنامج "ما لم ترَ " ، أن الرادارات التي تكتشف الطائرات يُمكن مهاجمتها واعترض إشارته بحيث أعميه ولا يشوف الهدف الجوي " .
وأشار إلى أن الحرب القادمة هي حرب إلكترونية، فالذي يمتلك قوة في هذا المجال هو الذي يملك السيطرة، مضيفًا أن الهجوم في الحرب السيبرانية يستهدف الشبكات وفي الحرب الإلكترونية فالضحية هي الرادارات.
وأفاد بأن التحكم في الدرونز يتطلب وجود نظام يحاول السيطرة على الإشارة بين المتحكم والدرون والإشارة الأخرى بين Gbs والساتلايت والدرونز.
من جانبها، أنشأت المملكة عدد من هيئات الأمن السيبراني، لمواكبة التقدم التكنولوجي.