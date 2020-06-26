استمرار عمل البنوك يومي الجمعة والسبت لتزايد الطلب على القروض العقارية

علي القحطاني (صدى):
كشفت البنوك السعودية والجهات التمويلية، اليوم الجمعة، عن فتح عدد من فروعها في جميع مناطق المملكة لاستقبال عملائها خلال يومي الجمعة والسبت من عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وجاء ذلك بهدف إنهاء إجراءات طلبات التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه قبل بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.
وخصصت "البنوك السعودية" عددًا من الفروع لاستقبال طلبات العملاء المتزايدة على التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة عصراً، فيما دعت الراغبين بزيارة الفروع إلى التواصل عبر الرقم المجاني لكل مصرف لمعرفة قائمة الفروع العاملة خلال نهاية الأسبوع، أو زيارة المواقع الإلكترونية للبنوك.