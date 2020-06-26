والدة طفلة "ماما سامحتك" تحكي لحظات المرض والوفاة (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
روت الممرضة رضية محمود، قصة إصابتها بفيروس كورونا ونقلها العدوى إلى أفراد أسرتها ووفاة ابنتها الصغيرة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ياهلا"، أنها بقيت مع أسرتها في الحجر لمدة أسبوعين، ثم خرجوا الأولاد وبقيت هي لبضعة أيام ثم خرجت من الحجر.
وتابعت : "فجأة البنت مرضت وصار لها حرارة وإسهال وترجيع، وأخذوها المركز، واستبعدت أن يكون فيها متلازمة كورونا ".
وأشارت إلى أنها تعافت في المرة الأولى بدون علاج لإن لم يكن عليها أعراض، مضيفة أنه " بعد أسبوع من خروجها من الحجر صار لها الانتكاسة هذه " .
وأكدت أن الأطباء شخّصوا حالتها بأنه اشتباه في كورونا، وبعد ذلك " صار لها لخبطة في كل العلامات الحيوية، ثم دخلت إلى العناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية سريعًا، ثم أمر الله نفذ " .
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