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والدة طفلة "ماما سامحتك" تحكي لحظات المرض والوفاة (فيديو)

Time منذ 27 دقيقة
Views 1300
والدة طفلة "ماما سامحتك" تحكي لحظات المرض والوفاة (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
روت الممرضة رضية محمود، قصة إصابتها بفيروس كورونا ونقلها العدوى إلى أفراد أسرتها ووفاة ابنتها الصغيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ياهلا"، أنها بقيت مع أسرتها في الحجر لمدة أسبوعين، ثم خرجوا الأولاد وبقيت هي لبضعة أيام ثم خرجت من الحجر.

وتابعت : "فجأة البنت مرضت وصار لها حرارة وإسهال وترجيع، وأخذوها المركز، واستبعدت أن يكون فيها متلازمة كورونا ".

وأشارت إلى أنها تعافت في المرة الأولى بدون علاج لإن لم يكن عليها أعراض، مضيفة أنه " بعد أسبوع من خروجها من الحجر صار لها الانتكاسة هذه " .

وأكدت أن الأطباء شخّصوا حالتها بأنه اشتباه في كورونا، وبعد ذلك " صار لها لخبطة في كل العلامات الحيوية، ثم دخلت إلى العناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية سريعًا، ثم أمر الله نفذ " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . وين الرِفق بالحيوان .
. راعــي الـددســـن .
أمل جميله بس ماهي عارفه إيش تسوي في جمالها .😘.
. راعــي الـددســـن .
دامه ممثل إباحي شهير ليه يغتصب .❓.
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما أصابه .
. راعــي الـددســـن .
البنت تَبي السَــتِر الله يوفقها بزوج يسترها .

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