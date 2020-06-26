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بالفيديو.. الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحياء الإعلاميين

Time منذ 37 دقيقة
Views 1294
بالفيديو.. الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحياء الإعلاميين

عادل الحربي (صدى):
كشف المهندس عبدالله بن سعيد، المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان، كيفية الاستفادة من الأحياء السكنية المخصصة للإعلاميين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ياهلا"، أن إطلاق أحياء الإعلاميين يأتي بمثابة ترجمة فعلية لاتفاقية وزارة الإسكان والإعلام، مشيرًا إلى عقد عدة ورش عمل لبحث خطط تطوير هذه الأحياء، وسبل إيجاد مجتمع إعلامي والأنشطة الملائمة للإعلامي.

وأضاف أن المزايا في هذه الأحياء، وجود استوديو كامل داخل الأحياء، ومكتبات خاصة للإعلاميين، مشيرًا إلى الإعلامي لابد أن يكون لديه البطاقة المهنية الإعلامية ويحقق معايير الدعم السكني لبرنامج "سكني".

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. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . وين الرِفق بالحيوان .
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دامه ممثل إباحي شهير ليه يغتصب .❓.
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الله يشافيه ويعافيه مما أصابه .
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البنت تَبي السَــتِر الله يوفقها بزوج يسترها .

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