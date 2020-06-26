أسرة الفتاة التي عرضت نفسها للزواج عبر فيسبوك تعلق على الواقعة

القاهرة (صدى):
وصف أسامة إبراهيم، والد الفتاة المصرية، مها أسامة التي عرضت نفسها للزواج عبر "فيسبوك" ابنته، بأنها "ساذجة بدرجة لا توصف"
وأضاف والد الفتاة: " ابنتي مها ساذجة وجبانة لدرجة لا توصف وعيلة ولو وكانت سألتني كنت هقولها تنتقي ألفاظها في طلب الزواج "؛ لافتًا إلى أن ابنته كانت شجاعة أثناء إعلان رغبتها، وبعدها رفضت النزول للشارع وقدمت استقالتها من العمل خوفًا من المواجهة.
وتابع: " تفهمت ما قامت به ابنتي وليس لدي اعتراض على ما قامت به لكن فكرة عرض القضية لا أتفق معها "؛ فيما علقت منى إسماعيل، والدة مها أسامة، إنها كانت على علم بما ستفعله ابنتها قبل أن تقوم به: " استغربت جدا، وهاجمتها بشدة، وقولتلها مينفعش تعملي حاجة زي كده" .
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