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مايكروسوفت تقرر إغلاق متاجرها حول العالم

Time منذ ساعة
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مايكروسوفت تقرر إغلاق متاجرها حول العالم

وكالات (صدى):
قرّرت شركة مايكروسوفت، إغلاق متاجرها في أنحاء العالم، وتحويل عمليات البيع بالتجزئة إلى الإنترنت.

واستثنت الشركة، متاجر موجودة أربعة مواقع، سيتم تحويلها إلى ”مراكز تجربة“، إذ تدخل الشركة في " مقاربة جديدة للبيع بالتجزئة " .

وقالت في بيان لها: " مايكروسوفت ستواصل الاستثمار في متاجرها الرقمية في (موقع) مايكروسوفت.كوم ومتاجرها، في إكس.بوكس وويندوز، لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار شخص كل شهر في 190 سوقًا “.

وأوضحت أن المواقع الأربعة التي سيتم تحويلها ”مايكروسوفت اكسبيرينس سنترز“ (مراكز تجربة مايكروسوفت)، هي في كل من لندن ونيويورك وسيدني وفي ريدموند مقر الشركة في واشنطن.

وأكدت الشركة أنها سترصد 450 مليون دولار لسد تكاليف إغلاق المواقع.

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الله يشافيه ويعافيه مما أصابه .
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البنت تَبي السَــتِر الله يوفقها بزوج يسترها .

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