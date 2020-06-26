«تيك توك» يتخذ إجراءًا صادمًا لمواجهة تقنية على آيفون

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة، أن تطبيق "تيك توك" سيتخذ إجراءًا صادمًا لمواجهة تقنية جديدة موجودة على نظام تشغيل "آي أو إس 14" الجديد على هواتف "آيفون" .
وأجبرت تقنية الكشف عمن ينسخ معلوماتك وبياناتك الخاصة، تطبيق "تيك توك" على اتخاذ قرار جرئ بشأن تقنية مكافحة البريد العشوائي؛ فيما حتى يتمكن التطبيق من العمل على هواتف "آيفون" التي ستعمل بنظام "آي أو إس 14" سيكون لزامًا عليها تعطيل تلك الميزة التي تصل إلى بيانات المستخدم الشخصية.
وأوضح "تيك توك" عن ذلك: " تلك الميزة محددة للتركيز على السوك المتكرر غير المرغوب فيه، لكن نظام أبل المحدث سيمكنه معالجة ومكافحة ذلك البريد الإلكتروني العشوائي بنفسه من دون الحاجة إلى وصولنا إلى بيانات المستخدم الشخصية" .