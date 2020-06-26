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شاهد.. الأمير جلوي بن عبدالعزيز في ربوع منطقة نجران
منذ ساعة
1420
1
نجران (صدى):
تجول سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم في ربوع المنطقة.
وأظهر مقطع فيديو الأمير وهو يجلس بصحبة عدد من المسؤولين داخل خيمة مفتوحة.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . وين الرِفق بالحيوان .
. راعــي الـددســـن .
أمل جميله بس ماهي عارفه إيش تسوي في جمالها .😘.
. راعــي الـددســـن .
دامه ممثل إباحي شهير ليه يغتصب .❓.
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما أصابه .
. راعــي الـددســـن .
البنت تَبي السَــتِر الله يوفقها بزوج يسترها .
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