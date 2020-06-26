إصابة نجم النصر السابق بمرض نادر

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب فريق العين الأول لكرة القدم خالد الزيلعي، مساء اليوم الجمعة، عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.
وقال خالد الزيلعي عبر حسابه على موقع التدوين الصغير تويتر: " الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري مرض مجهول الأسباب طبياً " .
وتابع: " لا تنسوني من دعائكم، ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم "؛ فيما كان الزيلعي قد خاض عدة تجارب، حيث بدأ مسيرته مع نادي أبها، وتدرج في فئاته السنية، وتنقل بعدها في صفوف العديد من الأندية، أبرزها النصر والتعاون والفيصلي والرائد.