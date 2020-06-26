اعتقال ممثل إباحي شهير في تهم اغتصاب

واشنطن (صدى):
اعتقلت الشرطة الأمريكية، اممثل الأفلام الإباحية الشهير رون جيرمي، بتهمة اغتصاب ثلاث سيدات بالقوة والاعتداء جنسيا على امرأة رابعة .
وأعلن المدعي العام لوس أنجلوس أن تهمة ارتكاب أربعة اعتداءات منفصلة بين العامين 2014 و2019، وجهت رسميا إلى الممثل، حيث تمت جريمة الاغتصاب عام 2014 في منزله في لوس أنجلوس والاعتداءات الثلاثة المتبقية في حانة في هوليوود بين عامي 2017 و2019، فيما تتراوح أعمار أصحاب الشكوى بين 25 و46 سنة.
يذكر أن رون جيريمي كان قد شارك في أكثر من 2000 فيلم إباحي منذ نهاية السبعينيات.