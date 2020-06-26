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أكاديمي: الشجرة الواحدة تقوم بعمل 10 مكيفات (فيديو)

Time منذ ساعتين
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أكاديمي: الشجرة الواحدة تقوم بعمل 10 مكيفات (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
كشف الأكاديمي المختص في الشأن البيئي، الدكتور فهد تركستاني، على ضرورة زيادة الرقعة الخضراء للمساهمة في تقليل تلوث الهواء.

وأكد "تركستاني" خلال مداخلة له ببرنامج "في أسبوع"، أن شجرة واحدة يمكنها أن تعطي تبريدا يوازي ما تعطيه 10 أجهزة تكييف، وتوفير أكسجين يكفي أربعة أشخاص لمدة يوم واحد.

وأشار إلى أن المملكة في حاجة ماسة لزيادة التشجير، مشيرًا إلى أن منطقة مكة المكرمة فيها 3 محطات معالجة، ومعظم المياه التي تخرج من هذه المحطات تذهب إلى البحر، فلماذا لا تُستغل هذه المياه في زيادة الغطاء النباتي.

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. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . . وين الرِفق بالحيوان .
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أمل جميله بس ماهي عارفه إيش تسوي في جمالها .😘.
. راعــي الـددســـن .
دامه ممثل إباحي شهير ليه يغتصب .❓.
. راعــي الـددســـن .
الله يشافيه ويعافيه مما أصابه .
. راعــي الـددســـن .
البنت تَبي السَــتِر الله يوفقها بزوج يسترها .

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