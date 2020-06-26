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سبب تعاون أصالة مع الموسيقار ياسر بوعلي

Time منذ يوم
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سبب تعاون أصالة مع الموسيقار ياسر بوعلي

دمشق (صدى):
أوضحت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الجمعة، سبب تعاونها لأول مرة مع الموسيقار والملحن ياسر بوعلي في ألبومها القادم.

وأكدت أصالة، ‏أنها سعت كثيرا لتستطيع مجاراة ألحانه، التي تجمع بين الشرقية الأصيلة والتطوّر الموسيقي؛ حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نهاركم سعيد أحبّتي، يسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق " .

وأضافت الفنانة السورية: " وصلة الوصل ما بين الجمل الشرقيّة الأصيلة والتطوّر الموسيقي الّذي لا يتوقّعه أحد، فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها " .

ومن الجدير بالذكر، أن أصالة نصري في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية " فردية " خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.

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