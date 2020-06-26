سبب تعاون أصالة مع الموسيقار ياسر بوعلي

دمشق (صدى):
أوضحت الفنانة السورية أصالة نصري، اليوم الجمعة، سبب تعاونها لأول مرة مع الموسيقار والملحن ياسر بوعلي في ألبومها القادم.
وأكدت أصالة، أنها سعت كثيرا لتستطيع مجاراة ألحانه، التي تجمع بين الشرقية الأصيلة والتطوّر الموسيقي؛ حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نهاركم سعيد أحبّتي، يسعدني اليوم أعلن عنّ أوّل تعاون بيني وبين الخيال الموسيقي المُتدفّق " .
وأضافت الفنانة السورية: " وصلة الوصل ما بين الجمل الشرقيّة الأصيلة والتطوّر الموسيقي الّذي لا يتوقّعه أحد، فنّان خُلق ليضيف احتراماً لهذا العالم النّقي ألحانه تحدّتني، سعيت كثيراً كيّ أُجاريها " .
ومن الجدير بالذكر، أن أصالة نصري في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية " فردية " خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.