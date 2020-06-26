تركي آل الشيخ يقرر الاستغناء عن نجم ريال مدريد

ماجد محمد (صدى):
تراجعت نتائج خوسيه ماريا جوتي نجم ريال مدريد السابق، كمديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا؛ في الجولات الماضية من دوري الدرجة الثانية الإسباني، موسم 2019-2020.
وقرر تركي آل الشيخ، الاستغناء عن خدمات جوتي؛ حيث أبلغه مسؤولو النادي أنه لن يقود مران الفريق اليوم الجمعة؛ بينما حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة نادي ألميريا، لكنها أشارت إلى أن قرار الإقالة قد تم بالفعل.
ويأتي ألميريا، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية، برصيد 56 نقطة من 35 مباراة، ويفصله عن المتصدر قادش 6 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المنافسات.