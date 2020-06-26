حيل تمكنك من معرفة من كتم رسائلك على واتس آب

علي القحطاني (صدى):
يعتبر كتم الرسائل من الخيارات التى يتيحها تطبيق "واتس آب"، وهي تمكن الفرد من تجاهل الرسائل القادمة من بعض الأشخاص.
وهناك طرق بسيطة يمكن للفرد أن يستخدمها لمعرفة اذا ما كان تم كتم رسائله أم لا ، ومنها أن ينشئ الفرد مجموعة تضم الشخص المستهدف، ثم إرسل رسالة إليه تبدأ بعلامة @، ثم اسمه الذي يظهر به على التطبيق، وسيظهر عنده إشعار بالرسالة، وفي هذه الحالة يمكن للفرد معرفة اذا ما كان تم إسكات رسائله من عدمه.
أما الطريقة الثانية فتتطلب من الفرد أن يكون جالس بجوار الشخص المستهدف، ثم إرسال رسالة إليه، وملاحظة اذا ما كان ظهر له إشعار بذلك أم لا.