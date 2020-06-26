تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب فتاة قاصر

القاهرة (صدى):
كشفت فتاة تحمل جنسية دولة إفريقية تعيش في مصر، تفاصيل مروعة لتعرضها للاغتصاب، حيث أن عمرها 14 عام؛ حيث استقلت "توكتوك" مع أحد الأشخاص برفقة صديقه وطلبت توصيلها إلى أحد المناطق لشراء بعض متطلبات المنزل.
وأوضحت الفتاة، أنها فوجئت بانحرافهما عن الطريق، والسير في منطقة نائية؛ فيما تم وضع سلاح أبيض على رقبتها وتهديدها بالقتل في حال حاولت الاستغاثة أو الهروب؛ ليجبراها على خلع ملابسها وتناوبا اغتصابها، حتى أن أحدهما جرحها بسلاح أبيض ف وجهها أثناء تهديدها.
وكانت الفتاة تخاف من قتلها، وبعد تركها من قبل الجناة توجهت إلى قسم الشرطة، وأبلغت عن الواقعة وأدلت بأوصاف المتهمين؛ فيما تم القبض على سائق توك توك وصديقه وراء الواقعة، وتم ضبطهما، واعترفا يارتكابهما الحادث، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.