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مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1237
مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

مكة المكرمة (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات الحرارة سُجلت اليوم الجمعة في المملكة.

وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة وهي 46 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة وهي 29 مئوية.

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. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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