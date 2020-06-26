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مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
منذ 18 دقيقة
1237
مكة المكرمة (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات الحرارة سُجلت اليوم الجمعة في المملكة.
وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة وهي 46 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة وهي 29 مئوية.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .
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