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إطلالة جريئة لـ"أروى" تعرضها للانتقادات

Time منذ يوم
Views 1398
إطلالة جريئة لـ"أروى" تعرضها للانتقادات

أميرة خالد (صدى):
انتقد الكثير من متابعي الفنانة اليمنية أروى إطلالتها التى ظهرت فيها وهى ترتدي ملابس بنقشة التايجر.

وكانت أروى قد شاركت متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بصورة جديدة لها وهى ترتدي فستان عليه نقشة التايجر، وعلقت على الصورة وكتبت :"مين زيي بيحب نقشه التايجر ؟".

وأبدى بعض متابعيها تعجبهم من ظهورها بهذه الإطلالة، فيما وجد آخرون أن الملابس لا تليق بها، كما جعلتها تبدو مختلفة عن شكلها التى اعتاد الكثيرين عليه.

فيما قام آخرون بالإجابة على السؤال الذى طرحته الفنانة عند نشر الصورة، مؤكدين أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يحب هذه النقشة.

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