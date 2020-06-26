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بالصور.. أمل العوضي تتعرض لانتقادات حادة بسبب ملابسها الجريئة

Time منذ يوم
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بالصور.. أمل العوضي تتعرض لانتقادات حادة بسبب ملابسها الجريئة

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الممثلة الكويتية أمل العوضي، لانتقادات حادة بسبب ملابس وصفها بالبعض بالجريئة؛ حيث ظهرت فيها وهي تجلس مرتدية فستاناً قصيراً كاشفاً لمنطقة الصدر.

وقال معظم المتابعين أنها بالغت في جرأتها وأنها تتخطى بإطلالاتها الحدود التي يسمح بها المجتمع الخليجي؛ فيما علقت أمل العوضي على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "تبدو جيدة".

وأثارت العوضي، الجدل قبل هذا بسبب ارتدائها فستان Dolce And Gabbana الشهير الذي اختارته الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول ظهور بعد إعلان زواجها؛ حيث اتهمت بالتقليد.

 

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