مسؤول سابق : قطر قدمت دعمًا للصومال مقابل قطع علاقتها بالمملكة ومصر

ماجد القزيز (صدى):
قال المدير السابق للاستخبارات الصومالية، عبد الله محمد، إن قطر لعبت دورًا أساسيًا في التأثير على عملية صنع القرار في الحكومة الاتحادية في الصومال.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة العربية، أن قطر لها تأثير كبير على رئيس الوزراء والرئاسة، ومؤسسة الأمن، كما مارست الكثير من الضغوطات على الصومال من أجل دفعها لقطع علاقتها بالمملكة ومصر والإمارات.
وأضاف أن قطر قدمت دعم لا محدود للرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، مقابل قطع العلاقات مع المعسكر الذى تقوده السعودية، وسمح الرئيس لقطر باستخدام الصومال كمنصة لهجماتها ضد الدول في الخليج.