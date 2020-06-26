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«الصحة العالمية» : نحتاج 30 مليار دولار لتسريع إنتاج لقاح كورونا

Time منذ 52 دقيقة
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«الصحة العالمية» : نحتاج 30 مليار دولار لتسريع إنتاج لقاح كورونا

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن هناك مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص فيروس كورونا ولقاحاته وعلاجاته والتي ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وأوضحت المنظمة، أن الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات، لافتة إلى أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن.

وصرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح، مضيفًا: " سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحا… لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا. ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول " .

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. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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