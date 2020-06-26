طرق فصل إنذار السيارة بدون استخدام الريموت كونترول

علي القحطاني (صدى):
يتعرَّض بعض السائقين إلى مواقف مُحرجة أثناء قيادة السيارات، ومنها انطلاق صوت الإنذار دون توقف.
وهناك عدة طرق لإيقاف الإنذار دون استخدام الريموت كونترول الخاص بالسيارة، عبر استخدام مفتاح السيارة أو فصل التيار الكهربائي.
ويتم تعطيل جهاز الإنذار عبر استخدم مفتاح السيارة لفتح بابها ثم تشغيل المحرك، ثم فتح الأبواب بواسطة زر التحكم في الأبواب الداخلية بالسيارة والذي يوجد على يسار السائق، وعندها ستتوقف صافرة الإنذار .
كما يتم تعطيله عبر فصل التيار الكهربائي عن جهاز الإنذار نهائيًا، ثم فتح غطاء المحرك الخاص بالسيارة، البحث عن مكبر الصوت، وقطع السلك المتصل به من كابل الكهرباء لفصل السارينة الخاصة بالصوت .