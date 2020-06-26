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إطلالة جديدة جذابة لشمس الكويتية (صورة)

Time منذ يوم
Views 1358
إطلالة جديدة جذابة لشمس الكويتية (صورة)

أميرة خالد (صدى):
ظهرت المطربة شمس الكويتية، اليوم الجمعة، في شكل جديد خطف الأنظار؛ حيث أعجب جمهورها بهيئتها الجديدة وتسريحة شعرها.

وفي السياق نفسه، ارتدت شمس الكويتية فستان أوف شولدر من الجلد باللون الأسود، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها؛ فضلًا عن خصلات شعرها مرفوع إلى الأعلى بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت الفنانة الكويتية، وضع اللون الموف البني الناعم كأحمر شفاه، مع الكحل و الماسكرا لتبرز جمال عينيها؛ إلى جانب ارتداء الإكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة بسيط باللون الفضي حول عنقها.

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