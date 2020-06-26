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شاهد.. طائرة عريقة في طريقها للتحول إلى مطعم في عسير
منذ ساعة
1385
عسير (صدى):
وثق مقطع فيديو طائرة عريقة أُحيلت للتقاعد، وتم شراؤها بملايين الريالات من أجل تحويلها لمطعم يدعم السياحة في منطقة عسير.
واستغرقت عملية نقلها من جدة إلى منطقة عسير مئات من ساعات العمل، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .
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