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شاهد.. حادث طعن مروع يهز أرجاء اسكتلندا

Time منذ 10 دقائق
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شاهد.. حادث طعن مروع يهز أرجاء اسكتلندا

إدنبرة (صدى):
تعاملت الشرطة الاسكتلندية، اليوم الجمعة، مع حادث طعن مروع وقع في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وأغلقت شرطة المدينة، شارع ويست جورج الذي وقع فيه الحادث ودعت المواطنين على الابتعاد عنه، لافتة إلى أن "الوضع قد تم احتواؤه وليس هناك أي خطر على الجمهور الآن".

ومن جانبه، قال نائب رئيس الشرطة الاسكتلندية، ستيف جونسون، أن المشتبه به في الحادث أصيب برصاص الأمن ولا تبحث السلطات عن أي شخص آخر في القضية، مؤكدًا أن ضابطا أصيب جراء الحادث ويتلقى العلاج حاليا.

وهاجم رجل يحمل سكينًا الناس بشكل عشوائي عند مدخل فندق غلاسكو المركزي، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى؛ فيما أكد شاهد عيان، أنه شاهد شخصا من أصول إفريقية يرقد على الأرض، ويرجح أنه منفذ الهجوم، وتم نقله وثلاثة جرحى آخرين من الموقع في سيارات إسعاف.

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. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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