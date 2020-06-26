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انتهاء أزمة المُعنفة مروة وإعادة ابنها لها

Time منذ 14 ساعة
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انتهاء أزمة المُعنفة مروة وإعادة ابنها لها

أميرة خالد (صدى):
تمكنت السيدة التونسية المعنّفة في الأردن، من حل الأمر وديًا بالتعاون مع السفارة التونسية في عمان والسلطات الأردنية المعنية.

وكانت السيدة، قد تعرَّضت للعنف والضرب من قبل عائلة زوجها المتوفى، ما أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأعلنت السفارة التونسية، أنه تم استرجاع ابن السيدة وإيقاف الأشخاص الذين تعرضوا لها بالأذى، وتأمين المتابعة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة.

يذكر أن السيدة وتُدعى "مروة"، كانت قد نشرت صورا لوجهها الذي يحمل أثار عنف، مؤكدة أنها تعرضت لتعنيف شديد من قبل عائلة زوجها الفلسطيني المتوفي.

 

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أحدث التعليقات

naeem
المفروض يحسبون عدد المعزيم يفرضون عليه غرامه 10000 ريال على كل واحد والله مذبحناء غير الهياط
زائر
العنوان والخبر خطأ .. السيارة علقت على سكة القطار وكانوا يحاولون العمال دفها بسرعة للخلف قبل لا يوصل القطار
زائر
طيب يا الخاله اقفلي باب السيارة مو كذا التصوير
زائر
مره المهارات خطيرة
. راعــي الـددســـن .
من هذي الفقاعات السخيفه .

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