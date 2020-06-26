الجيش المصري يستعد لحماية أمن مصر

القاهرة (صدى):
وجه وزير الدفاع المصري محمد زكي، اليوم الجمعة، قوات الجيش باتخاذ أعلى درجات الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة لحماية ركائز الأمن القومي المصري.
وصرح وزير الدفاع المصري، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات المسلحة المصرية ستبقى دائما سندا لقضايا أمتها العربية والإسلامية.
وأكد محمد زكي على حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطور في نظم إعداد وتأهيل القادة والضباط ووضع الأسس والبرامج العلمية التي تعظم إمكاناتها المادية والبشرية استنادا لعقول تتسلح بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والاستعداد الدائم لحماية أمن الوطن وصون مقدساته.