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بالفيديو.. تطاير الكمامات والقفازات أمام مجمع تجاري بالدمام

Time منذ 52 دقيقة
Views 1355
بالفيديو.. تطاير الكمامات والقفازات أمام مجمع تجاري بالدمام

الدمام (صدى):
وثق مقطع فيديو تطاير الكمامات والقفازات أمام أحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأظهر مقطع الفيديو تطاير الكمامات، أمام المجمع بكميات كبيرة بفعل الرياح.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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