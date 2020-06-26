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بالفيديو.. تطاير الكمامات والقفازات أمام مجمع تجاري بالدمام
منذ 52 دقيقة
1355
الدمام (صدى):
وثق مقطع فيديو تطاير الكمامات والقفازات أمام أحد المجمعات التجارية بالدمام.
وأظهر مقطع الفيديو تطاير الكمامات، أمام المجمع بكميات كبيرة بفعل الرياح.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .
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