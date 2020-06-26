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وزير الصحة يناشد بالحفاظ على الوالدين بعد وفاة أب بالعدوى

Time منذ 30 دقيقة
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وزير الصحة يناشد بالحفاظ على الوالدين بعد وفاة أب بالعدوى

عادل الحربي (صدى):
ناشد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، بالحفاظ على الوالدين واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى لهم؛ عقب نقل شاب العدوى لوالده؛ مما أدى لوفاته بسبب معاناته من مرض القلب.‫

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتر: " اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم! "، مضيفًا: "‏ من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم " .

وفي السياق نفسه، تابع وزير الصحة، قائلًا: "‏ أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم " .

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. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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