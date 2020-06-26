الحكومة المصرية تنفي تطبيق تأشيرة دخول السائحين

القاهرة (صدى):
نفت الحكومة المصرية ما تردد حول تطبيق رسوم تأشيرة دخول السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية بداية يوليو القادم.
وأوضحت الحكومة ، من خلال بيان نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إلى أنه تم إعفاء السائحين القادمين للبلاد من جميع أنحاء العالم على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من رسوم التأشيرات السياحية، وذلك خلال الفترة من يوليو القادم، حتى 31 أكتوبر 2020.
وأشارت إلى أن السياح سيحصلون على تلك التأشيرات عند وصولهم المطار، وذلك في إطار حرص الدولة على تنشيط السياحة.