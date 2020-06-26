خالد الهيل يتحدى ناصر الدويلة: «إذا كانت التسجيلات مفبركة قدّم بلاغ فيها»

ماجد القزيز (صدى):
تحدّى المعارض القطري خالد الهيل، ناصر الدويلة بعد اتهمه بنشر تسجيلات مفبركة له مع معمر القذافي، مؤكدًا أن مستعد للتحقيق في هذه التسجيلات.
وقال خالد الهيل: ناصر الدويلة انت تقول مركبه ومفبركة؟ إذا عليكم باللجوء إلى أقرب مركز شرطة في الكويت وفتح تحقيق ومستعد أن أحضر التحقيقات وأتعاون وأقدم الدليل القاطع الوافي الذي يدعم كلامي وأيضًا مستعد أن أتكفل بكافة المصاريف لشركات تفحص دقة وصحة التسجيلات، لاتبربرون وواجهو خيانتكم " .
وكان ناصر الدويلة، قد قال في تغريدة له : " قصة الفبركات و التسجيلات المجتزأة و تركيبات الصور والمقاطع كلها تفشل في المجتمعات الحرة المتحضرة لكن بعض أجهزة المخابرات العربية لا تتعامل مع شعوبها كبشر بل تعتبرهم حمير وأغبياء لا يفقهون إلا ما تسوقه لهم من أكاذبب وما تمليه عليهم من فبركات و أوهام و شمس الحقيقه حراقة " .
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