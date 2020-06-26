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شاهد.. باحة قصر الملك سعود وروعة العمارة القديمة
منذ ساعة
1417
1
علي القحطاني (صدى):
وثّقت صورة تاريخية، باحة قصر الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد.
ويظهر في الصورة روعة العمارة القديمة، فيما تم التقاطها عام 1370 هــ الموافق 1951 م.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .
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