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شاهد.. باحة قصر الملك سعود وروعة العمارة القديمة

Time منذ ساعة
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شاهد.. باحة قصر الملك سعود وروعة العمارة القديمة

علي القحطاني (صدى):
وثّقت صورة تاريخية، باحة قصر الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" عندما كان وليًا للعهد.

ويظهر في الصورة روعة العمارة القديمة، فيما تم التقاطها عام 1370 هــ الموافق 1951 م.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشــاء الله تبارك الرحمن . . قصـر جميل .
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
. راعــي الـددســـن .
.🤔🤔🤔.
. راعــي الـددســـن .
الخــيل من خيالـــها .🏇.
. راعــي الـددســـن .
ســـبحان الله .

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